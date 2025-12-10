Многохиляден протест блокира центъра на Варна
"Оставка!“, "Оставка и затвор, Борисов е позор!“, "Мафия!", бяха основните скандирания на хората.
Предимно млади хора, но не деца, участваха в митинга.
Той започна от площад градинката на площад "Съединение“ (Червеният площад), и пое по бул. "Цар Освободител“ (посока Икономически университет, от където зави по бул. "Княз Борис“ и продължи до площад "Независимост“. На площад "Независимост“ ще има импровизиран подиум за изказвания на участници в протеста.
Плътното шествие от хора, развели плакати, транспаранти, български знамена, и надуваеми балона под формата на прасе, бе дълъг от храм "Св. Николай“ до Червения площад, като от всички страни постоянно се стичаха хора.
Имаше симпатизанти както на ПП-ДБ и "Възраждане“, но и от партии в управляващата коалиция. Възрастна жена, която не скри, че е от БСП, пък е недоволна от председателя на партията и политиката, който той води.
Много от хората разказаха, че техни приятели са решили да отидат до София, където да се включат в националния протест в триъгълника на властта. Независимо от това, протестът във Варна привлече изключително много недоволни от властта.
Това, че бяха блокирани важни и ключови кръстовища в центъра на морския град, заради което си образуваха километрични опашки от коли, то никой от водачите не възропта, дори по-голямата част натискаха клаксоните но колите в подкрепа на възгласите на протестиращите.
15:59 / 09.12.2025
