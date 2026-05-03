Множество населени места във Варненска област ще останат без електрозахранване или с временни смущения на 4 май заради неотложни ремонтни дейности и оперативни превключвания по електроразпределителната мрежа. Засегнати ще бъдат части от Варна, Девня, Провадия, Дългопол и редица села в региона, като прекъсванията ще са основно в часовете между 9:00 и 17:00 часа.

Представяме бюлетинът планови за прекъсвания на електричеството във Варна и областта за 04.05 на ЕРП-Север:

Утре от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Девня, кв. Повеляново - ул. Рила, ул. Дружба, ул. Балкан, ул. Стадиона, ул. Люляк, ул. Украйна, ул. Добруджа, база Хаварлъка, електрозахранени от ТП 5.

На 04.05.2026 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Девня – улиците: Витоша, Явор, Сливница, В. Друмев, Плевен, Фронтоваци, Христо Ботев, Пирин, Райко Даскалов, Марек, електрозахранени от ТП 1.

На 04.05.2026 г. в периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч.

Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: гр. Девня.

На 04.05.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Девня - улиците: Хан Аспарух, Фронтоваци, Димчо Дебелянов, Дунав, Георги Раковски, Столетов, Бачо Киро, Патлейна, Патриарх Евтимий, Люлин, Искър, Козлодуй, Драва, Средна гора, Марек, Пирин, Климент Охридски, Елин Пелин, Морава, Цар Самуил, Марица, Братя Миладинови, Аспарух, бул. Съединение, Вихър, Райко Даскалов, Чаталджа, Отец Паисий, Волга, Раковски, Явор, Калиакра, Витоша, Христо Смирненски, Плиска.

От 04.05.2026 г. до 05.05.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна Част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 592.

На 04.05.2026 г. В периода 9:00 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - м-ст Ален мак – в района около ул. Янко Славчев и ул. Цаню Цанев и жилищен к-с Тригор.

От 04.05.2026 г. до 05.05.2026 г. В периода 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Лопушна, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

От 04.05.2026 г. до 05.05.2026 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч.

Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Медовец.

На 04.05.2026 г. в периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: с. Черноок, с. Блъсково, с. Градинарово, с. Китен и в района на МТТ Глобул Дългопол и МТП Дивес Блъсково.

На 04.05.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Славейково.

От 04.05.2026 г. до 05.05.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч., ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.

От 04.05.2026 г. до 05.05.2026 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редуват поетапното изключване на отделните клонове НН ,така че да не лишават всички клиенти.

От 04.05.2026 г. до 05.05.2026 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Христо Ботев, ул. Христо Михайлов, ул. Георги Бенковски, ул. Малчика, ул. Лиляна Димитрова, ул. Тервел, ул. Климент, ул. Антон Иванов, поликлиника и централен площад Дългопол, електрозахранени от ТП 10.

На 04.05.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Провадия - ул. Васил Априлов, ул. Камчия, ул. Христо Ботев, ул. Константин Вигант, ул. Бойчо Желев, ул. Георги Бенковски, ул. Борис Мавроганов, електрозахранени ТП 42.

На 04.05.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.

Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Войводино – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 04.05.2026 г. до 05.05.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.

Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

От 04.05.2026 г. до 05.05.2026 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Неофит Рилски– клиентите, електрозахранени от ТП 3.

На 04.05.2026 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Михалич – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 04.05.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Левски – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 04.05.2026 г. до 05.05.2026 г. В периода 9:30 ч. до 16:30 ч. са възможни смущения в районите на: гр. Варна - част от КК Св. Св. Константин и Елена – Дом за възрастни хора Гергана, Почивна база Ралица БНБ, част от м-ст Манастирски рид в района на и включително почивна база Военно почивно дело и почивна база Летище София, около вилно селище БОР и Почивна база ЕНЕРГО 1.