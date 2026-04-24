Мобилни стълбищни платформи за инвалидни колички ще купи Община Варна. Предложението за осигуряване на средства за закупуване на съоръженията, внесено от групата на ГЕРБ, получи подкрепа в комисиите по социална политика и финанси към Общинския съвет.
Повод за предложението е случай от Варна, при който трудноподвижна жена не успя да достигне до медицинско изследване. Тя живее на четвърти етаж и няма физическа възможност да напусне жилището си без специализирана помощ.
Предвижда се закупуването на два мобилни стълбищни транспортьора, които да бъдат използвани при необходимост от граждани с ограничена подвижност. По предварителни пазарни данни стойността на едно устройство е около 2 000 евро, което според вносителите прави предложението финансово обосновано и изпълнимо преди приемането на бюджета за 2026 г.
Членовете на ПК "Социални дейности и жилищна политика“ дадоха също съгласието Община Варна да участва като асоцииран партньор в изпълнението на проект по процедура "Подкрепа за уязвими и маргинализирани общности“, който е част от Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. и се финансира от Европейския социален фонд и от националния бюджет. По процедурата ще кандидатства варненското сдружение "Развитие и интеграция“, а Община Варна ще осигурява институционална подкрепа – експертна, логистична и др. Участието на администрацията като асоцииран партньор не води до поемане на финансови ангажименти за съфинансиране от страна на Общината, стана ясно на заседанието.
Съветниците одобриха също промени в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги. На мястото на Нарине Банкова, председател на Фондация "Радост за нашите деца“, влиза Анна Николова, управител на Фондация "SOS-семейства в риск“. Директорът на Комплекса за социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания "Св. Йоан Златоуст“ Марияна Христова ще замести досегашния член Адрияна Русева, председател на Управителния съвет на Фондация "Владиславово“.
