Стартира проект "Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в ж.к. "Чайка“, район "Приморски“ на Община Варна“.Общата стойност на проекта е 2 993 893.76 лева, от които Финансова помощ в размер на 1 824 442.22 лева и собствено финансиране - 1 169 451.54 лева.Основната цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност и качеството на живот на жителите и гостите в ж.к. Чайка, гр. Варна чрез модернизиране на системата за външно изкуствено осветление. Чрез реализирането на енергийни спестявания в крайното потребление на енергия, проектът ще допринесе и ускори постигането на националната цел за енергийна ефективност и чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, изменена с Директива ЕС 2018/2002. Модернизацията на системата за външно изкуствено осветление ще намали разходите на Община Варна за енергия и поддръжка на уличното осветление.Основни дейности:1. Подмяна на уличното осветление с енергийно ефективно, Въвеждане на Интелигентна система за управление и мониторинг на уличното LED осветление;2. Строителен надзор;3. Авторски надзор;4. Управление на проекта;5. Информираност и публичност;6. Изготвяне на доклад за оценка на резултатите от изпълнени мерки за енергийна ефективност за доказване на постигнатите резултати.Срокът за изпълнение на проекта е до 30.04.2026 г.