Модернизират осветлението в "Чайка" във Варна срещу 3 милиона лева
Общата стойност на проекта е 2 993 893.76 лева, от които Финансова помощ в размер на 1 824 442.22 лева и собствено финансиране - 1 169 451.54 лева.
Основната цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност и качеството на живот на жителите и гостите в ж.к. Чайка, гр. Варна чрез модернизиране на системата за външно изкуствено осветление. Чрез реализирането на енергийни спестявания в крайното потребление на енергия, проектът ще допринесе и ускори постигането на националната цел за енергийна ефективност и чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, изменена с Директива ЕС 2018/2002. Модернизацията на системата за външно изкуствено осветление ще намали разходите на Община Варна за енергия и поддръжка на уличното осветление.
Основни дейности:
1. Подмяна на уличното осветление с енергийно ефективно, Въвеждане на Интелигентна система за управление и мониторинг на уличното LED осветление;
2. Строителен надзор;
3. Авторски надзор;
4. Управление на проекта;
5. Информираност и публичност;
6. Изготвяне на доклад за оценка на резултатите от изпълнени мерки за енергийна ефективност за доказване на постигнатите резултати.
Срокът за изпълнение на проекта е до 30.04.2026 г.
