ЗАРЕЖДАНЕ...
Модно ателие от Варна с бляскава изява на Summer Fashion Weekend в Свети Влас
©
Зад колекцията стои дизайнерът Румяна Иванова, носител на титлите Мисис България 2023 и Мисис Elite Universe 2024. Тя отново доказа, че модата може да бъде форма на изкуство – всяка нейна рокля носеше собствено послание, съчетаващо елегантност, женственост и характер.
Специален гост на ревюто беше Манита Вартан, удостоена с титлите Мисис Европа и Мисис Армения 2025. Нейната поява на подиума допълни блясъка на колекцията и подчерта нарастващия международен престиж на марката.
Визии с ефирни материи и фини орнаменти, редом до смели силуети с дръзко излъчване, събраха бурните аплодисменти на публиката. Вдъхновена от тайнствеността на нощта, "Midnight Eclipse“ е олицетворение на модерната жена – уверена, сияйна и неповторима.
С това участие Atelier TAILOR не само потвърди водещата си роля на българската модна сцена, но и показа, че неговите творения притежават силата да впечатляват и отвъд пределите на страната.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Плажовете по Черноморието опустяха
12:24 / 19.08.2025
Едни цапат, други чистят, но картината във Варна не се променя
09:30 / 17.08.2025
Варненка с предупреждение, което уплаши всички: В този район обик...
14:05 / 16.08.2025
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват...
11:31 / 16.08.2025
Обновяването на плувен комплекс "Приморски" ще е 3 месеца
11:32 / 16.08.2025
Заснеха падащ метеорит край Варна?
07:39 / 16.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.