Летният моден сезон достигна своя връх по време на Summer Fashion Weekend 2025 в Свети Влас – събитие, което събра елегантност, блясък и вдъхновение в едно. Сред акцентите на вечерта бе представянето на Atelier TAILOR – Варна, което впечатли публиката с новата си колекция вечерни и бални рокли, обединена под името "Midnight Eclipse“.Зад колекцията стои дизайнерът Румяна Иванова, носител на титлите Мисис България 2023 и Мисис Elite Universe 2024. Тя отново доказа, че модата може да бъде форма на изкуство – всяка нейна рокля носеше собствено послание, съчетаващо елегантност, женственост и характер.Специален гост на ревюто беше Манита Вартан, удостоена с титлите Мисис Европа и Мисис Армения 2025. Нейната поява на подиума допълни блясъка на колекцията и подчерта нарастващия международен престиж на марката.Визии с ефирни материи и фини орнаменти, редом до смели силуети с дръзко излъчване, събраха бурните аплодисменти на публиката. Вдъхновена от тайнствеността на нощта, "Midnight Eclipse“ е олицетворение на модерната жена – уверена, сияйна и неповторима.С това участие Atelier TAILOR не само потвърди водещата си роля на българската модна сцена, но и показа, че неговите творения притежават силата да впечатляват и отвъд пределите на страната.