Благомир Коцев трябва бъде освободен, след като негови привърженици се активизираха и за часове събраха паричната гаранция в размер на 200 хил. лв.
Проблем обаче създаде мокрият печат на платежното нареждане за гаранция, но това бързо бе отстранено.
"Днес в 8:00 сутринта ми звъннаха от Варна, за да ме информират, че пидиефът на паричният превод за гаранцията на Благо, който им пратих, не бил достатъчен; нужен бил и мокър печат.
След бърза консултация с банката и продължителна стиковка между пловдивския и варненския им офис, новоиздаденият документ – с все мокър печат на банката издател – вече е внесен във Варненския окръжен съд.
Следващата стъпка е съдът да изпрати документа по факса (не, не се шегувам!) до затвора, където Благо е задържан.
И ако полученият факс е достатъчно четлив, Благо ще излезе на свобода", написа Манол Пейков във Фейсбук.
Очаква се да освободят варненския кмет до часове.
©
SuckWorld
преди 31 мин.
Маноле ,Маноле браво на теб другия път и ти с него в панделата да ви клецкат. Престъпници подкрепят престъпници никога няма да се оправим.докато има бол безмозъчна зганнв България която подкрепя тея полянкаджии.
