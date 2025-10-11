Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Близки издирват изчезнал възрастен мъж във Варна. Той е изчезнал днес, около 14 часа в местността "Прибой".

По думите на семейството човекът е болен.

Мъжът е облечен е както на снимката - тъмно зелен поларен анцуг и грейка. Моля, ако някой го види, да сигнализира в полицията или на 0896843503.

Мъжът се казва Георги Сотиров.