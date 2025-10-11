ЗАРЕЖДАНЕ...
Молба за помощ: Близки издирват изчезнал възрастен мъж във Варна
По думите на семейството човекът е болен.
Мъжът е облечен е както на снимката - тъмно зелен поларен анцуг и грейка. Моля, ако някой го види, да сигнализира в полицията или на 0896843503.
Мъжът се казва Георги Сотиров.
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хората са се озовали на това място
