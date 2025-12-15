Последната изложба, озаглавена "Море в ремонт III“, на талантите от Школа "Дедал“ вече е експонирана в арт салона на Апелативния съд във Варна. Творбите са създадени по време на пленера в АХ!-Топол, който се състоя от 20 до 27 септември тази година. Нестандартни произведения, уловили чаровни преживявания, експерименти в недостъпна среда и много нови приятелства.Истински летен полъх с ухание на море и плисък на морски вълни усеща буквално с кожата си всеки посетител. Творбите са с богато жанрово разнообразие: художествена фотография, видеоарт, импресии, интерактив, рисунка, живопис. Плод са на въображението, обектива, четките и моливите на 17 автори.Експозицията бе открита от основателя на школата за изкуства Дарин Сотиров и председателя на Апелативен съд – Варна Марин Маринов в присъствието на част от авторите. "Това е поредното прекрасно събитие с превъзходните творци, които всеки път ни изненадват. Техните творби могат да накарат всеки да се замисли и ги възприеме по свой начин“, каза съдия Маринов. "Пленерите имат за цел не само да възпроизведем местната действителност, но и да я променим. Нарекли сме изложбата "Море в ремонт“, заради екологичната насоченост, да провокираме мисленето и да поставим акцент върху чистотата на природата“, обясни Дарин Сотиров.Разходите по експозицията са покрити предварително от фонда на "Дедал“. Набраната от откупените творби сума ще постъпи по сметка на школата за подпомагане на учебния процес. Организаторите благодарят за съдействието на "Солвей Соди" АД, "Голямата Оранжева Фондация", "Есетере България" ООД и "Апелативен съд" – Варна.