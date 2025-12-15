"Море в ремонт" гостува на Апелативния съд във Варна
©
Истински летен полъх с ухание на море и плисък на морски вълни усеща буквално с кожата си всеки посетител. Творбите са с богато жанрово разнообразие: художествена фотография, видеоарт, импресии, интерактив, рисунка, живопис. Плод са на въображението, обектива, четките и моливите на 17 автори.
Експозицията бе открита от основателя на школата за изкуства Дарин Сотиров и председателя на Апелативен съд – Варна Марин Маринов в присъствието на част от авторите. "Това е поредното прекрасно събитие с превъзходните творци, които всеки път ни изненадват. Техните творби могат да накарат всеки да се замисли и ги възприеме по свой начин“, каза съдия Маринов. "Пленерите имат за цел не само да възпроизведем местната действителност, но и да я променим. Нарекли сме изложбата "Море в ремонт“, заради екологичната насоченост, да провокираме мисленето и да поставим акцент върху чистотата на природата“, обясни Дарин Сотиров.
Разходите по експозицията са покрити предварително от фонда на "Дедал“. Набраната от откупените творби сума ще постъпи по сметка на школата за подпомагане на учебния процес. Организаторите благодарят за съдействието на "Солвей Соди" АД, "Голямата Оранжева Фондация", "Есетере България" ООД и "Апелативен съд" – Варна.
Още от категорията
/
Община Варна подписва важен договор с АПИ за поддръжка на Аспаруховия мост и пътя към гробищата
08:40
Българските коледни традиции оживяха пред чуждестранните студенти и курсисти във Варненския свободен университет
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нови възможности за специализанти на МУ–Варна: Едноседмични обуче...
20:10 / 14.12.2025
"Аспарухово" разцъфва: Засадиха 200 рози и нови дръвчета край Сит...
19:51 / 14.12.2025
Бивша служителка на община Варна: Благомир Коцев разпространи пор...
19:11 / 14.12.2025
Икономистите за Варна и региона: Заетостта е най-високата в стран...
15:58 / 14.12.2025
Утре части от Варна остават без ток
12:29 / 14.12.2025
Предимно слънчево време във Варна днес
08:47 / 14.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.