За натрупани и разхвърляни боклуци на варненската улица "Доспат" съобщават граждани в социалните мрежи.Това не се случва за първи път.Отпадъците не са събирани от около седмица, и то не само на тази улица, твърдят варненци в коментарите под публикацията, като смятат, че причината за това са отпуски на служителите по чистотата.Други пък предполагат, че клошари, ровещи по кофите, са разхвърлили боклука, тъй като на снимката контейнерът не изглежда пълен.