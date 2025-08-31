ЗАРЕЖДАНЕ...
Морската столица тъне в боклук
Това не се случва за първи път.
Отпадъците не са събирани от около седмица, и то не само на тази улица, твърдят варненци в коментарите под публикацията, като смятат, че причината за това са отпуски на служителите по чистотата.
Други пък предполагат, че клошари, ровещи по кофите, са разхвърлили боклука, тъй като на снимката контейнерът не изглежда пълен.
Актуални теми
