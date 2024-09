Морски форум събира експерти от цял свят във Варна

© На 19 и 20 септември във Варна ще бъде проведен международен морски форум - International Maritime Forum “Global Compass"- Navigating towards the sustainable future . Форумът се организира от Българската Асоциация на морските капитани (БАМК) е под патронажа на Президента на Република България Румен Радев, а като съорганизатор е кметът на Община Варна Благомир Коцев. Форумът е подпомогнат от Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров", кметство Аспарухово, Параходство БМФ, МТГ Делфин, Eleen Marine, Индустриален Холдинг България, Пилотска Станция Варна, Shipposible, Моряшки синдикат и др.



Идеята е освен представяне на актуалното състояние, приложението и влиянието на зелените технологии, регулации и новости в морския транспорт да дадем възможност за свързване на хората от бизнеса, от международните и национални морски администрации и представители на научни и образователни институции. Желанието ни е този триъгълник да започне да работи в синхрон, който да е в полза на всички страни.



Другата ни цел е да утвърдим Варна като Морска столица и център на синята икономика. Ето част от международните ни гости:



2024 лектори и гости:



Simon Bennett – International of Chamber of Shipping, Deputy Secretary General



Nick Shaw - International Group of P&I Clubs, CEO



Ron Crean - Vice President of Business Development & Growth, Windward Maritime AI



Figen Ayan - President of MedCruise



Ian Teare - Hill Dickinson LLP, Partner



Guglielmo Camera - Maritime Lawyer



Wim Dillen - Port Antwerp/Zeebrugge, Director of International Relations



Anders Ivarsson - Grimaldi/Atlantic Container Line, Managing Director



Luciano Crapanzano – Grimaldi/ACL, Director Marine Operations and DPA



Marcello Pica - Monaco Chamber of Shipping, Vice President; Marine Partners Monaco, President & CEO; Grimaldi Group, HR Director



Richard Francke - MAN Energy Solutions, Sales Manager



Luc Smulders - Paris MoU on Port State Control, Secretary-General



Onur Turhan - Black Sea MoU, Secretary



Giuseppe De Francesco - Honorary Consul of Italy in Bulgaria, a specially honored forum guest and event attendee.



Имаме поздравителен адрес от Генералния Секретар на Международната Морска Организация (IMO) – Арсенио Домингес.



Форумът ще се открие в Община Варна от кмета Благомир Коцев и председателя на БАМК – капитан Станислав Стоянов. Поздравителен адрес ще има от адмирал Петев и Президента на Конфедерацията на европейските Асоциациите на морските капитани – капитан Димитър Димитров



Форумът ще има разисквания по четири панела:



Панел 1: Future Shipping - Vision vs. Reality?



Панел 2: Geopolitical Challenges



Панел 3: Green Shipping & Ports



Панел 4: Sustainable Education & Crewing



Вече са определени модераторите на всеки панел, който ще представлява сбор от презентации на хора, които физически ще присъстват на форума, но освен това ще осигурим чрез интернет връзка и възможност за дистанционно участие в неговата работа.



Предвидени са неформални събирания на участниците на форума всяка вечер както тур свързан със забележителности на Варна и специална програма в кметство "Аспарухово". Форумът ще завърши със заключителна декларация относно проблемите и решенията свързани със Синята икономика.



Повече подробности може да откриете на Global Gompass Forum | Varna Maritime Forum Global Compass | Varna, Bulgaria (globalcompassforum.com).