Днес след проверката за замърсяване с нефтопродукти плаж Кабакум - Север край Варна вече е почистен. Причината за замърсяването е авария в котелно помещение към Специализирана болница за рехабилитация. От дружеството, стопанисващо болницата за рехабилитация, са предприети незабавни действия, като дейностите по почистване са започнали още по време на проверката, съобщиха от МОСВ.

Към момента пясъчната ивица е напълно почистена. Предстои община Варна да извърши почистване на наслагванията с нефтопродукти по закрития участък от бетоновия тръбопровод за повърхностни и дъждовни води.

Припомняме, че сигналът за замърсяването е постъпил на 31 януари 2026 г. в РИОСВ – Варна чрез "зеления телефон“ от Единния европейски номер за спешни повиквания 112. Незабавно е извършена проверка на място от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Варна, Басейнова дирекция "Черноморски район“ (БДЧР), община Варна и Министерството на вътрешните работи (МВР).