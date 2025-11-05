Офицери и курсанти от Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ бяха на официална визита във Военна академия "Генерал Михайло Апостолски“ в Скопие, Република Северна Македония. Посещението бе в рамките на утвърдените двустранни отношения между двете академии. Делегацията в състав: капитан I ранг Вълчо Атанасов – заместник-началник по административната част и логистиката, капитан II ранг Димана Славова – началник на отделение "Личен състав, протокол и администрация“, и група от осем курсанти, се срещна с началника на Академията – полковник проф. д-р Ненад Танес, и представители на ръководството – полковник д-р Югослав Ачкоски и полковник Зоран Йованоски.Целта на посещението бе обмен на добри практики, засилване на академичното и научното сътрудничество между двете институции, както и обсъждане на възможности за съвместни проекти, академични обменни програми, участие в бъдещи международни инициативи и провеждане на студентски мобилности.В рамките на разговорите с представители на факултети и научни звена бяха обсъдени различни направления за сътрудничество, сред които: развитие на академичен обмен между преподаватели и курсанти; възможности за съвместни научноизследователски проекти; участие в програми по линия на НАТО и ЕС за военни академии; провеждане на съвместни конференции, семинари и симпозиуми; сътрудничество в областта на киберсигурността, стратегическите изследвания и оперативното планиране.