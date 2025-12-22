Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ се присъедини към инициативата Girona Manifesto. Тя е координирана от Съюза на средиземноморските университети (UNIMED), под егидата на ЮНЕСКО (UNESCO) и Съюза за Средиземноморието (Union for the Mediterranean, UfM), в които България е страна членка. Морско училище подкрепи манифеста от Хирона на 18 декември 2025 г.Манифестът от Хирона касае ангажирането на академичната общност с въпроса за климатичните промени и е представен в рамките на COP30 (30th United Nations Climate Change Conference) в Бразилия през ноември 2025 г. Предвид факта, че Средиземноморието се затопля с 20% по-бързо от средното за света, висши училища в Евро-средиземноморския регион засилват своята роля при справянето с климатичната криза. ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ обединява усилията с университетите и научните организации, работещи в тази посока, за екологично ориентирано образование и зелени умения за създаване на устойчива екосистема. Паралелно с това Висшето военноморско училище ще подпомага развитието на капацитет и политики на регионално ниво, за да се осигури холистичен подход при формулирането на политики и стратегии за преподаване и обучение в региона.