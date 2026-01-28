Морско училище отново №1 във "Военно дело" на "Академичните оскари"
"Академичните оскари“ се връчват за десета поредна година по инициатива на вестник "24 часа“ и отличават най-добрите висши училища у нас според редица показатели, свързани с качеството на обучението, реализацията на завършилите и научната дейност.
В своето изказване флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов представи накратко част от постиженията на ВВМУ през изминалата година, сред които е и отличието "Студент на годината“, спечелено от курсант Тодор Тачев, който се обучава за военен лекар.
Началникът на ВВМУ подчерта, че възпитаници на училището успешно представят България в редица международни програми и проекти, където получават престижни награди и признание, което утвърждава авторитета на българското военно образование на международната сцена.
По време на церемонията президентът Илияна Йотова заяви, че нивото на българските университети е европейско и че страната ни има сериозни основания да се развива сред водещите държави в общото европейско образователно пространство. Тя подчерта значението на образованието като ключов фактор за развитието на обществото и изрази увереност в българските преподаватели и в потенциала на младите хора.
Илияна Йотова отбеляза, че седем български университета вече са част от европейската университетска мрежа, което открива възможности за съвместни проекти и партньорства с над 650 висши училища в Европа. В словото си тя се противопостави на критиките към българското образование и подчерта, че страната ни има дългогодишни традиции и конкурентни предимства в тази сфера.
Президентът поздрави и министъра на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев за намеренията му за реформи във висшето образование, които да се реализират в диалог с академичната общност. В заключение тя отправи апел университетите да възпитават у младите хора не само знания и професионални умения, но и управленски капацитет и отговорност.
