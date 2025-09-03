Министерството на иновациите и растежа (МИР) и Европейската космическа агенция (ЕКА) ще проведат информационен ден за новите възможности за финансиране от страна на Агенцията за български участници. Събитието ще се проведе на 19 септември (петък) в 9.00 ч. във Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров“.В рамките на инфо деня фирми, стартъпи, научноизследователски организации и университети ще бъдат запознати с условията за кандидатстване по 11-ата тръжна процедура на ЕКА по Плана за европейска кооперираща държава. Финансовата подкрепа, която ще може да получи всеки одобрен проект е от 50 000 до 500 000 евро в зависимост от типа дейност.Желаещите да участват в процедурата по кандидатстване ще поучат съвети директно от експертите на ЕКА за това как да подготвят проектните си предложения. Ще бъдат представени успешни български проекти, които вече са получили подкрепа и ще има възможност за индивидуални срещи на заинтересованите страни с представители на Агенцията.