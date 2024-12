Морско училище участва в международна конференция по киберсигурност

© Представители от екипа на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ взеха участие в международна конференция под наслов: Civilian and Defence Synergy in a Digitalised World, организирана в периода 3–5 декември 2024 г. от Центъра за високи постижения в морската киберсигурност към Морски университет в гр. Констанца, Румъния (The Maritime Cybersecurity Centre of Excellence of The Constanta Maritime University), в изпълнение на проект "Укрепване на взаимодействието в отбраната и гражданската киберсигурност – ECYBRIDGE“ (Strengthening Synergies in Defence and Civilian Cybersecurity – ECYBRIDGE), с № 101158784, в който ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ е партньор и бенефициент.



Проектът ЕCYBRIDGE има за цел да засили координацията и синергията между гражданския и отбранителния сектор в сферата на киберзащитата. Признавайки преплетения характер на тези сектори в днешната цифрова среда, този проект се стреми да подобри обмена и координацията между гражданските и отбранителните сфери на киберсигурността и да развие сплотена стратегия, увеличавайки устойчивостта на Европа срещу нововъзникващи киберзаплахи.



Представители от ВВМУ бяха: проф. д-р Йордан Сивков, проф. д-р Юлиян Цонев, доц. д-р Веселина Спасова, гл. ас. д-р Стоян Мечев, гл. експерт инж. Стелла Велинова, гл. ас. д-р Илиян Илиев, ас. Димитър Николов, ст. експерт инж. Димитър Димитров.