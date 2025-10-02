ЗАРЕЖДАНЕ...
Морско училище участва в открит шампионат на Норвегия по военен петобой
Курсантите преминаха предварително обучение по смесена интензивна програма по военен петобой, който включва пет дисциплини: Хвърляне на граната в цел и на далечина; Стрелба с автомат HK-416; 50 метра плуване с препятствия; 500 метра преодоляване на пътека с препятствия и 8 км (4 км за жени) бягане по пресечен терен.
В открития шампионат на Норвегия по военен петобой курсант мичман Добромир Недев, курсант мичман Талия Убчева, курсант гл.старшина Иван Иванов и курсант гл.старшина Александър Георгиев подобриха физическите си способности, психологическите и лидерските умения като имаха възможност да премерят сили със световните шампиони от Норвегия, курсанти от Военноморското училище и Военновъздушното училище на Норвегия, както и с курсанти от Гърция, Словакия и Румъния.
