Представителен отбор от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“, под ръководството на проф. д-р Огнян Къчев, участва в открит шампионат на Норвегия по военен петобой от 20 до 28 септември в гр.Лилехамер, Норвежка киберакадемия по отбрана /Лагер Йорстадмоен /, част от Общия модул Военно лидерство "Военен петобой“, организиран от Норвежкия университетски колеж по отбрана, в сътрудничество с Кипърската академия за сигурност и отбрана, в рамките на програмата Еразъм+ Мобилност за обучение.Курсантите преминаха предварително обучение по смесена интензивна програма по военен петобой, който включва пет дисциплини: Хвърляне на граната в цел и на далечина; Стрелба с автомат HK-416; 50 метра плуване с препятствия; 500 метра преодоляване на пътека с препятствия и 8 км (4 км за жени) бягане по пресечен терен.В открития шампионат на Норвегия по военен петобой курсант мичман Добромир Недев, курсант мичман Талия Убчева, курсант гл.старшина Иван Иванов и курсант гл.старшина Александър Георгиев подобриха физическите си способности, психологическите и лидерските умения като имаха възможност да премерят сили със световните шампиони от Норвегия, курсанти от Военноморското училище и Военновъздушното училище на Норвегия, както и с курсанти от Гърция, Словакия и Румъния.