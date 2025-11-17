По повод 30-годишнината от успението на свети Гавриил Ургебадзе (1929 – 1995), с благословението на Грузинския Католикос-Патриарх Илия II и на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил, в България пристигат лични вещи (мантията, шапката, поясът, лична икона, която свети Гавриил е носел върху себе си, и саморъчно направен от него кръст, изложени в църквата, която той построява с ръцете си в родната му къща в гр. Тбилиси), както и икона с мощи на свети Гавриил Ургебадзе. Светините ще придружава племенникът на свети Гавриил – Елдар Ургебадзе.Инициативата е на Българо-грузинския духовен и културен център "Дарбази“ по благословението на игумена на Бачковската света обител "Успение Богородично“ – Величкия епископ Сионий.ПРОГРАМА:19.11.2025 г. (сряда):09:00 ч. – Архиерейска света литургия в храм "Св. прпмчк Прокопий Варненски“.12:00 ч. – Беседа с племенника на свети Гавриил – Елдар Ургебадзе в храм "Св. Прокопий Варненски“.Светините ще бъдат изложени за поклонение в храма до 20:00 ч. същия ден.20.11.2025 г. (четвъртък):Светините ще бъдат изложени за поклонение в храм "Св. прпмчк Прокопий Варненски“ до 15:00 ч.