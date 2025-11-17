Мощи и лични вещи на голям светец пристигат във Варна
Инициативата е на Българо-грузинския духовен и културен център "Дарбази“ по благословението на игумена на Бачковската света обител "Успение Богородично“ – Величкия епископ Сионий.
ПРОГРАМА:
19.11.2025 г. (сряда):
09:00 ч. – Архиерейска света литургия в храм "Св. прпмчк Прокопий Варненски“.
12:00 ч. – Беседа с племенника на свети Гавриил – Елдар Ургебадзе в храм "Св. Прокопий Варненски“.
Светините ще бъдат изложени за поклонение в храма до 20:00 ч. същия ден.
20.11.2025 г. (четвъртък):
Светините ще бъдат изложени за поклонение в храм "Св. прпмчк Прокопий Варненски“ до 15:00 ч.
