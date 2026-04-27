В последния ден на отминалата работна седмица, около 18 часа, екип на Четвърто РУ подал звуков и светлинен сигнал на водач на мотоциклет.

Мъжът – на 34 години, не се подчинил на разпорежданията и продължил движение, при което подминал полицейския автомобил и го ударил. По- късно водачът е задържан и при последвалите процесуално-следствени действия се установило, че шофьорът е неправоспособен, а мотоциклетът е с поставена неистинска регистрационна табела.

Пътните полицаи поискали да направят тест за употреба на наркотични вещества на водачът, но той отказал такъв. Последвал обиск и в раницата на мъжа били намерени две пакетчета с кристалообразно вещество.

По случая е образувано досъдебно производство, а извършителят е задържан за срок до 24 часа.