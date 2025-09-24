ЗАРЕЖДАНЕ...
Моторист от Чехия влезе да кара в защитената местност "Камчийски пясъци" край Варна
Инцидентът стана вчера, надвечер. Мъжът е на 22 години. Откаран е в болница с фрактура на подбедрица.
След интервенция е освободен за домашно лечение.
Не е ясно дали компетентните органи ще се самосезират за шофирането му в защитената местност.
Защитена местност "Камчийски пясъци“ е природна зона в област Варна, разположена между селата Шкорпиловци и Ново Оряхово, която включва най-дългата пясъчна ивица на българското Черноморие с разнообразни дюнни комплекси, лонгозни гори и влажни зони. Местността играе роля на буферна зона за биосферния резерват "Камчия“ и е дом на различни растителни и животински видове. След като защитата ѝ е била премахната през 2006 г., тя отново е обявена за защитена през 2024 г. след дългогодишни усилия на природозащитници.
