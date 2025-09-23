ЗАРЕЖДАНЕ...
Моторист от Варна загина на място при катастрофа край Горен Чифлик
От МВР допълниха, че със съдържание на алкохол над 1,2 промила - в издишания въздух, са задържани 19-годишен жител на с. Шкорпиловци, след като е самокатастрофирал и добре известен на МВР жител на с. Въглен, на 42 години. Те били проверени през почивните дни, от служители на Четвърто РУ и РУ Аксаково. След установените с дрегер нарушения, мъжете са задържани в арестите до 24 часа и срещу тях са образувани досъдебни производства.
В първия от почивните дни, около 18:15 часа, в с. Старо Оряхово е възникнал пътен инцидент. Според първоначалните данни, непълнолетен жител на същото село управлявал електрическа тротинетка в средата на пътното платно, когато рязко изменил посоката си на движение и бил блъснат от лек автомобил, движещ се зад него. От удара, младежът е фрактура на прешлен, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.
