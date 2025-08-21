Двама водачи на мотопеди са задържани за срок до денонощие, след като са проверени от Пътна полиция с дрегер и той отчел наличие на алкохол над 1,2 промила.Единият е засечен в с. Тръстиково от екип на Четвърто РУ, а другият – в района на курорта Слънчев ден, от униформените на Пето РУ. По двата случая са образувани бързи полицейски производства.От пресцентъра на полицията във Варна допълниха, че преди ден служители на Четвърто РУ спрели за проверка лек автомобил, управляван от 36-годишен варненец, известен на МВР. При последвалата проверка с техническо средство драг тест, той отчел положителна проба за употреба на амфетамин и метамфетамин. Отведен е в лаборатория, където отказал да даде кръв. Нарушителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.