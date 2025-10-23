От 24 октомври до 3 ноември Варна отново ще се превърне в сцена на съвременния танц и пърформанс. Десетото издание на Moving Body Festival не отбелязва юбилей – то заявява позиция.В свят, белязан от конфликти, социални сривове и климатични катастрофи, културата все по-често се свежда до инструмент за икономически растеж или туристическа атракция. У нас независимите артисти продължават да съществуват в условия на несигурност, системно недофинансиране и институционално пренебрежение. На този фон Moving Body Festival #10 поставя въпроса за ролята на тялото и движението като жест на съпротива, памет и грижа.Тази година фестивалът събира творци от Чехия, Италия и България, които използват танца като инструмент за диалог с настоящето. Програмата обединява спектакли, пърформанси, прожекции и инсталации, които разтварят границите между изкуство, общество и личен опит. Събитията ще се проведат в Градска художествена галерия "Борис Георгиев“, Campus 90 и Behemoth.Официалното откриване на 30 октомври от 19:30 ч. в Градската художествена галерия "Борис Георгиев“ ще бъде с чешкия спектакъл "Treatment of Remembering/ Лечение на спомените“ на колектива POCKETART – поетично и ритуално пътешествие в спомените за изгубената природа, в което тялото се превръща в носител на памет и съпротива.На следващия ден, 31 октомври от 19:30 ч. в Градската художествена галерия "Борис Георгиев“, италианският хореограф Адриано Болонино ще представи "The Last Movement of Hope IV: Waiting / Последното движение на надеждата IV : Очакване " – танцов разказ за човешката устойчивост, последния жест на надежда и силата да се изправим отново. По-късно вечерта, от 20:00 ч. в същата галерия, варненската артистка Искра Проданова ще покани публиката в своята звукова инсталация "In the Darkness, There Is a Chance to Become Lost", която изследва потенциала на тъмнината и непознатото като пространство на сливане и преосмисляне.На 1 ноември от 17:00 ч. в Градската художествена галерия "Борис Георгиев“ ще се проведе интерактивното детско представление "Microworlds" на Jazmíná Piktorová и Sabina Bočková (Чехия), спектакъл за хора от 4 до 104 годишна възраст, в което децата се превръщат в съавтори на движението, светлината и звука и преоткриват малките неща в този забързан и необятен свят.. Същата вечер, от 19:30 ч. в галерията, Адриано Болонино ще се завърне с двойната програма "Gli Amanti“, произведение вдъхновено от глинената отливка "Влюбените“ на застинали във вечна прегръдка хора при изригването на Везувий през 79 г. и "Come Neve“ с прекрасни рокли, изплетени на една кука от пенсионерския клуб в Неапол. Две елегантни и емоционални танцови творби за любовта, тленността и времето, в които хореографът търси поезията в крехкостта. Фестивалът ще завърши на 2 ноември от 18:00 ч. в Campus 90 с прожекцията на документалния филм "Obsessed with Light“ – историята на пионерката на модерния танц Лои Фулър, жената, която преосмисли визуалната култура на XX век чрез експерименти с движение, светлина и материя. След прожекцията публиката ще бъде поканена на заключителен коктейл и DJ сет.Още преди официалния старт, на 24 октомври от 19:30 ч. в Campus 90, Искра Проданова ще представи пърформанс-инсталацията "Confession of Sigh" – тих бунт срещу механизацията на движението и гласа, в който въздишката се превръща в език на недоизказаното. В дните 25 и 26 октомври от 19:30 ч. в Behemoth ще се състоят прожекциите от международната конкурсна програма Critical Moves Screenings – селекция от късометражни филми, които изследват тялото в движение в социален и политически контекст. На 31 октомври от 10:00 до 15:00 ч. в Campus 90, колективът POCKETART ще проведе танцова работилница, отворена за всички любопитни към съвременния танц и физическия театър.От своето създаване през 2016 г. Moving Body Festival е пространство за артистичен риск, критично мислене и диалог. Десетото му издание не гледа назад с носталгия, а напред – с ясно съзнание, че културата не е лукс, а обществена необходимост."Подкрепете независимата сцена. Подкрепете културата като обществена стойност“, призовават организаторите.Фестивалът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура“, програма "Устойчиви Фестивали“, Министерството на културата, както и благодарение на индивидуални дарения и приятели на Moving Body.