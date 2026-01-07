Може да дарите събраните жълти стотинки в помощ на децата на Варна
Последният срок в който можете да дарите Вашите стотинки в подкрепа на Кампанията Аз Вярвам и Помагам е 10.01.26 година (Събота)! По този начин вие ще помогнете за закупуване на детски линейки, мобилни пунктове за кръводаряване и медицинска апаратура в помощ на хиляди недоносени бебета и деца в неравностойно положение.
Събраните монети може да предадете в магазин "Vinyl Home Varna". От там пишат:
Напомняме, че ние сме магазин за грамофонни плочи, а не пункт за изкупуване на вторични суровини, депо за битови отпадъци или заведение за бързо хранене и всичко което правим е с идеална цел!
Моля бъдете отговорни!
Заповядайте всеки ден от 12.00-17.00ч до Събота включително на адрес гр.Варна, бул. "Княз Борис I", No.28!
След тази дата, стотинки НЯМА да бъдат приемани
