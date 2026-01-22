Сподели close
Мрачна прогноза направи днес управителят на ВиК-Варна инж. Веселин Русев. "Чакат ни тежки времена с водна криза“, каза той. Причините, които посочи в подкрепа на думите си, са няколко.

Първата касае изключително тежкото състояние, в което се намира деривацията Китка-Варна. Тя е с дължина над 106 километра. Изградена е през 1976 година, а от тогава цялостен ремонт не е правен. Чрез тези тръби, които са с диаметър 1600 мм и са изградени от бетон, в морския град от язовир "Камчия“ пристигат 60 процента от живителната течност.

Останалите 40 процента идват от девненските карстови извори. Там проблемът също е огромен, тъй като тръбата е метална, но също не ѝ е правен ремонт, а нейното състояние е още по-плачевно от това на деривацията Китка-Варна, стана ясно от думите на инж. Русев.

Той припомни, че преди годин и половина е бил изготвен проект за допълнително водоснабдяване на Варна. Осигурени са 50 млн. лева за неговата реализация, но изпълнението му се спира, тъй като 8 месеца Община Девня не издава данъчна оценка на имот, през които да мине тръбата.

"Всичко това се отразява на варненци“, допълни инж. Русев, като поясни, че с тревога съобщава фактите. Той се притеснява от прогнозите за климата, според които ни чака засушаване. Ако се стигне до там, то водното дружество на Бургас, което е собственик на язовир "Камчия“, може да спре водоподаването за Варна.

Паралелно с този проблем се разгаря и нов. Той е свързан с южните райони на морската столица – "Аспарухово“, "Галата“, местностите Боровец, Ракитника, както и село Звездица. Към тях има засилен инвеститорски интерес за строителство. Проблемът е, че тези бъдещи жилищни сгради няма как да се снабдят с вода, тъй като основният водопровод е с малък капацитет. Той е предостатъчен за сегашните абонати, но не и за бъдещите. Нужни са инвестиции в нов, но такива средства няма, а паралелно с това се одобряват нови разрешения за строителство, става ясно от думите на управителя на водното дружество във Варна.

"Нужни са инвестиции в нови помпени станции, нов водопровод и др.", подчерта инж. Веселин Русев.

Припомняме, че онзиден се проведе важна среща, на която присъстваха редица институции, на която бе повдигнат въпроса с водния проблем на южните части на Варна. 