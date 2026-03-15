Мъгливо време по Черноморието в неделя
© НИМХ
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°, съобщаватот НИМХ.
По Черноморието преди обяд ще е с ниска слоеста облачност, на места мъгливо. След обяд видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 9° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.
