Мъртвата жена, намерена в "Чайка", е била убита!
По предварителни данни смъртта на жената е настъпила в резултат от нанесени й прободно-порезни рани в областта на сърцето. От проведените оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия са събрани данни, които дават насока за евентуалния извършител на деянието.
Предстоят разпити на свидетели, изготвяне на експертизи и други действия за изясняване на фактите и обстоятелствата около случилото се. Работата по досъдебното производство продължава интензивно и към момента под ръководството и надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна.
Припомняме, че рано тази сутрин тялото на жената е било намерено в градинка до блок 4, в квартал "Чайка".
