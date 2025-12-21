Музеите във Варна няма да работят за Коледа и Нова година, ще отворят на 5 януари
Това включва Археологическия музей, Учебен музей, Аладжа манастир, Римски терми, Побити камъни, Музеят за нова история на Варна, Музеят на Възраждането, Етнографският музей и Природонаучният музей.
Екипът на Регионалнен исторически музей Варна пожелава светли празници.
През Новата 2026 година първият работен ден на музеите ще е на 5 януари.
