Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници, всички обекти в системата на РИМ – Варна няма да работят от 24 декември 2025 до 4 януари 2026 година. Това съобщиха от Историческия музей в града.Това включва Археологическия музей, Учебен музей, Аладжа манастир, Римски терми, Побити камъни, Музеят за нова история на Варна, Музеят на Възраждането, Етнографският музей и Природонаучният музей.Екипът на Регионалнен исторически музей Варна пожелава светли празници.През Новата 2026 година първият работен ден на музеите ще е на 5 януари.