От 23 до 27 февруари Музеят на Възраждането предлага образователна програма "За Освобождението на България и на град Варна“. Музейният педагог ще води беседа за личностите и събитията, довели до така бленуваната от българите свобода и ще покаже ценни реликви и музейни експонати, свързани с тези събития. Учениците ще преживеят увлекателен урок за Руско–турската война и за освобождението на град Варна на 27 юли 1878 г. Ще усетят духа на Освободителната война и ще се потопят в онова героично време."По пътя на свободата“ – музеен разказ, онагледен с експонати от фонда на музея и представящ личностите и събитията, довели до Освобождението на България.Практическо занятие – въвлечени в интерактивна игра учениците ще изработят постер за класната си стая."Аз съм българче свободно…“ – музеен разказ за българските знамена – национални светини.Практическо занятие – изтъкаване на българското знаме."Поклон пред подвига на героите“ – музеен разказ за личностите и събитията, довели до Освобождението на България.Практическо занятие – изработване ликовете на героите, ордени за храброст и символи на свободата от глина.В програмата могат да се включат организирани групи ученици след предварително записване и избор на музеен урок и занятие от страна на техния учител.Занятията се провеждат по предварително изготвен график на всеки час и половина (90 мин.) от 10.00 до 14.30 ч. вкл.За записвания и допълнителна информация: моб. телефон 089 9933 869 – Ралица Димова – музеен педагог или на място в Музея на Възраждането на ул. “Л. Заменхоф“ 21. Такса за участие – 5.00 евро.