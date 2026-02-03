Музеят на Възраждането във Варна с образователна програма в навечерието на 3 март
©
ТЕМИ:
"По пътя на свободата“ – музеен разказ, онагледен с експонати от фонда на музея и представящ личностите и събитията, довели до Освобождението на България.
Практическо занятие – въвлечени в интерактивна игра учениците ще изработят постер за класната си стая.
"Аз съм българче свободно…“ – музеен разказ за българските знамена – национални светини.
Практическо занятие – изтъкаване на българското знаме.
"Поклон пред подвига на героите“ – музеен разказ за личностите и събитията, довели до Освобождението на България.
Практическо занятие – изработване ликовете на героите, ордени за храброст и символи на свободата от глина.
В програмата могат да се включат организирани групи ученици след предварително записване и избор на музеен урок и занятие от страна на техния учител.
Занятията се провеждат по предварително изготвен график на всеки час и половина (90 мин.) от 10.00 до 14.30 ч. вкл.
За записвания и допълнителна информация: моб. телефон 089 9933 869 – Ралица Димова – музеен педагог или на място в Музея на Възраждането на ул. “Л. Заменхоф“ 21. Такса за участие – 5.00 евро.
Още по темата
/
НСО с позиция: Противопоставяме се на всички опити службата да бъде обвързвана с партийни интереси
06.03
Драгомир Заков: Българската армия ще бъде винаги гарант на териториалната цялост и суверенитета на страната ни
03.03
Борисов: Опашки по бензиностанциите, скок на тока. Никакво строителство. Край. Да го забравят българите
03.03
Още от категорията
/
ВУМ-Варна с ярко участие в Националния кулинарен форум "Chef’s Secrets – Еволюция на вкуса" 2026
08:31
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Морски плаж Кабакум - Север е почистен от нефтопродукти
18:52 / 02.02.2026
Жена от Добрич попадна в болницата, след като се блъсна край Лети...
16:46 / 02.02.2026
Жълт код за интензивни снеговалежи в Североизточна България в пон...
17:29 / 01.02.2026
Община Варна подписа договор за зимна поддръжка на тези райони
09:07 / 01.02.2026
Варненски плаж е замърсен с мазут
22:44 / 31.01.2026
Оранжев код за снеговалежи във Варна
15:58 / 31.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.