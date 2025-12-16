Музеят във Варна подписа договор за сътрудничество с Музея в Констанца
Меморандумът очертава рамката за съвместни инициативи в научната и музейна работа на културните институти през следващите пет години.
Музеят в Констанца бе представен от директора – д-р Делия Роксана Корня, ръководителите на отдели и част от екипа куратори. Под договора от варненска страна подпис положи директорът на институцията д-р Игор Лазаренко.
Взаимовръзките между двата музея датират от преди 50 години. Културно-историческото наследство е еднакво, независимо от това, че в момента територията е разделена между две държави.
В най-кратки срокове се подготвя обща изложба за археологическото минало на античните градове Одесос (Варна) и Томи (Констанца).
