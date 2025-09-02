Изложбата "Освобождението на Добруджа през Първата световна война 1916-1917“ е подготвена от Регионален исторически музей – Добрич и Исторически музей – Тутракан.Акцент са бойните действия по време на войната като специално място е отделено на боевете между 5 и 7 септември при Тутракан и Добрич, влезли в историята като Тутраканска и Добричка епопея. Проследен е и освободителният поход на българската армия в Северна Добруджа.Използвани са архивни материали от фондовете на регионалните музеи в Добрич, Силистра, Русе и Разград, на Исторически музей – Тутракан, на Военноморския музей във Варна и от Централния военноисторически архив – Велико Търново.Официално откриване 3 септември, сряда, 16 часа. Музей за нова история на Варна – ул. "8 ноември“ №3.