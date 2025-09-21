ЗАРЕЖДАНЕ...
Мъж е скочил от Аспаруховия мост във Варна!
Районът е отцепен и се извършват огледи на мястото.
По информация на полицията мъжът е починал. Сигнал за инцидента е получен в 14.05 часа.
Припомняме, че по-рано днес напрежение и суматоха възникнаха на Аспаруховия мост. Според очевидци, униформените служители са сочели към водата под съоръжението, което породило спекулации за скочил човек.
