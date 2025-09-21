Сподели close
Възрастен мъж е скочил от Аспаруховия мост във Варна. Към този момент самоличността му не е изяснена. Това съобщиха от полицията в града.

Районът е отцепен и се извършват огледи на мястото.

По информация на полицията мъжът е починал. Сигнал за инцидента е получен в 14.05 часа.

Припомняме, че по-рано днес напрежение и суматоха възникнаха на Аспаруховия мост. Според очевидци, униформените служители са сочели към водата под съоръжението, което породило спекулации за скочил човек.