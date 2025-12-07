64-годишен мъж е в болница, след като е пострадал тежко при катастрофа по пътя София - Варна. Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР - Велико Търново уточни, че инцидентът е станал около 10:00 часа в района на разклона за село Добри дял.От снимки, публикувани в социалните мрежи, се вижда, че колата се е ударила в крайпътно дърво. По непотвърдена информация причините за инцидента са свързани с висока скорост и мокър път."Мъжът е откаран в тежко състояние във великотърновската болница. Движението в района на катастрофата не е затруднено. На местопроизшествието се извърша оглед", допълва Христова.На много места в област Велико Търново вали дъжд. Настилките са мокри и хлъзгави, а шофьорите трябва да карат внимателно и със съобразена скорост.