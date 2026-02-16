Мъж издъхна след катастрофа край Варна – внезапно изскочи пред кола. Инцидентът с фатален край станал навръх Трифон Зарезан в село Сава, община Дългопол.В 19:35 часа е подаден сигнал в полицията, че 33-годишния мъж изскочил внезапно на пътното платно и е блъснат от лек автомобил.Водачът на колата е с отрицателни проби за наличие на алкохол и наркотични вещества.След извършения оглед, по случая е образувано досъдебно производство, по описа на РУ Провадия.