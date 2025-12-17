Известен на полицията и осъждан мъж - на 34 години, е установен като извършител на грабеж в резултат на предприети бързи действия на полицаите от Първо РУ.Авторът на престъплението е влязъл в игрална зала за хазарт, от където е откраднал служебни пари, около 2 000 лева, изблъсквайки служителка на казиното.Преди ден в полицията бил подаден сигнала за грабежа, а извършителят се озовал в ареста за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство и е докладвано на прокуратурата.