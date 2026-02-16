40-годишен, жител на Белослав, е задържан в петък от полицията във Варненско за кражба на мобилен телефон от казино в родния му град.Мъжът е заловен от служителите на Четвърто РУ.По случая е образувано бързо производство и събраните материали са предадени на прокуратурата.