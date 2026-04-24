Вчера, в рамките на предприети издирвателни действия служители на Първо РУ задържали варненец, известен на МВР, на 21 – годишна възраст.
Установено е, че той е откраднал монитор, касов апарат и терминал за касови разплащания, от търговски павилион на крайбрежната алея.
По случая е образувано досъдебно производство и работата по документирането му продължава под надзора на прокуратурата.
