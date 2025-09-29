ЗАРЕЖДАНЕ...
Мъж обра заложна къща във Варна
Белезници са щракнали и на ръцете на 20-годишен варненец, който откраднал електрическа тротинетка, оставена без надзор на улица в центъра на областния град, допълниха от полицията.
От там съобщиха, че 32-годишен варненец е подал сигнал в петък, за това че предната вечер, чрез счупване на задно стъкло на автомобила му, са откраднати четири куфара с множество инструменти. Бързата реакция на служителите на реда е довела до установяване и задържане на крадците. Срещу двамата извършители – съответно на 32 и 49 години, стари познайници на органите на реда, е образувано досъдебно производство, а вещите обект на престъплението са приложени към делото.
Атанас Зафиров от Варна за безводието: Нямаме магическа пръчка да...
19:07 / 28.09.2025
Варненец в топ 5 на световен конкурс за модели, тренира и волейбо...
18:38 / 28.09.2025
Поредно очарователно попълнение за зоопарка във Варна - бебе кенг...
18:25 / 28.09.2025
Стотици варненци подкрепиха световните ни вицешампиони пред входа...
17:36 / 28.09.2025
Днес варненци ще се придвижват пеша: Морската столица се включва ...
10:23 / 28.09.2025
Значителна облачност и само 19 градуса за Варна днес
08:25 / 28.09.2025
