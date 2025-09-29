Над 4000 лева и електрическа тротинетка сви варненец от заложна къща. Кражбата станала през почивните дни, съобщиха от полицията. Бързите действия на органите на реда установили крадеца, който е задържан и срещу него е образувано досъдебно производство.Белезници са щракнали и на ръцете на 20-годишен варненец, който откраднал електрическа тротинетка, оставена без надзор на улица в центъра на областния град, допълниха от полицията.От там съобщиха, че 32-годишен варненец е подал сигнал в петък, за това че предната вечер, чрез счупване на задно стъкло на автомобила му, са откраднати четири куфара с множество инструменти. Бързата реакция на служителите на реда е довела до установяване и задържане на крадците. Срещу двамата извършители – съответно на 32 и 49 години, стари познайници на органите на реда, е образувано досъдебно производство, а вещите обект на престъплението са приложени към делото.