Рецидивист, от Варна, на 47 – годишна възраст, е установен и задържан в хода на предприети незабавни полицейски действия, след получен преди дни, сигнал за грабеж на мобилен телефон.Случката се разиграла на автобусна спирка, когато извършителят издърпал дигиталното устройство от ръцете на собственичката му и избягал.По случая е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава под наблюдението на прокуратурата, а инкриминираната вещ е приложена към делото.