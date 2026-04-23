След проведени издирвателни действия от служители на Трето РУ е задържан 26 –годишен рецидивист, жител на с. Каменар.

Според събраните до момента данни, преди два дни той е извършил грабеж на дамска чанта от притежателката ѝ – в кв. Възраждане, нанасяйки ѝ удари.

По случая е образувано досъдебно производство и извършителят е задържан за срок до 24 часа. Част от вещите обект на престъплението – мобилен телефон, известна сума пари, секретни ключове и лична карта, са намерени и върнати на собственичката си.