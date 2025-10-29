Малко стадо овце си направил крадец край Варна. В продължителен период от време той крадял стоката от фамилна овцеферма.След като стадото в нея започнало да изглежда и без въоръжено око по-малко, собствениците подали сигнал в районното управление на полицията в Провадия, от където спретнали оперативно-издирвателни мероприятия и вчера нарушителя е задържан.Той е на 62-години, жител на с. Мировци, известен на МВР.По случая е образувано досъдебно производство и работата по документирането му продължава под надзора на прокуратурата, а част от животните са предадени на собственика.