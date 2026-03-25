Мъж открадна козметика от варненска аптека
Озовалият се в полицейския арест мъж – на 32 години, преди два дни е извършил грабеж на козметични продукти от аптека. Случката се разиграла във фармацевтичен обект в кв. Чайка, като служителка е видяла как се извършва престъпното деяние и се опитала да възпре извършителя, препречвайки му пътя към изхода.
Рецидивистът изблъскал жената и избягал. Бързите оперативно - издирвателни действия на полицаите довели до установяване на грабителя и вчера той бил заловен. По случая е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под наблюдението на прокуратурата.
