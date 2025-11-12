Мъж пробва кражба във Варна, вдъхновен от сценарии на популярен филм. Опитът за обира е извършен на 26 октомври миналата година от търговски обект на популярна верига супермаркети на територията на морския град. В ранния следобед мъжът влязъл в магазина с намерение да свие бутилки алкохол. Докато продължително време оглеждал изложените на стелажите спиртни напитки, той незабелязано сложил две бутилки уиски, от по един литър всяка, в чантата си, на обща стойност около 94 лева. Отделно взел в ръка уиски от друга марка и се насочил към касовата зона, като целял с нея само да задейства алармата, а впоследствие да се откаже от покупката и предаде бутилката на касиера, като по този начин си осигури безпрепятствено изнасяне на другите две бутилки.Междувременно служител в магазина забелязал липсващи бутилки алкохол, които минути преди това били изложени, последвал 51-годишния мъж навън и поискал да види какво крие в чантата под якето си, при което подсъдимият предал бутилките и побягнал в неизвестна посока. За случая бил подаден сигнал в полицията и предоставени записи от видеоохранителните камери.Мъжът е заловен а днес бе изправен пред Варненския районен съд. Оказа се, че ива предходно наказание. Той е осъществил опита за кражба в условията на опасен рецидив, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини. По силата на постигнато и одобрено от съда споразумение, с признание на вината, на подсъдимия бе наложено наказание от 10 месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим. Той приема да заплати и направените разноски по делото. Съдебният акт е окончателен.