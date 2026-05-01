В кв. Аспарухово, около полунощ е извършена проверка на 46 – годишен водач на лек автомобил. Мъжът, който е жител на Силистра, бил изпробван с техническо средство, за наличие на наркотични вещества. Това съобщиха от ОДМВР-Варна.

Дръгтестът показал наличие на кокаин, амфетамин и метамфетамин. Нарушителят е отведен в лаборатория, където е отказал да даде проба за изследване. Той е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.