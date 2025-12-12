Мъж сви детски играчки от частен дом във Варна
Мъжът е на 29 години, жител на Каолиново, осъждан, с досие в МВР.
Озова се в ареста на Второ РУ, след като е установен като извършител на друга кражба. Той свил пари и два мобилни телефона от автомивка. В помещението е влязъл през прозорец на пункта.
Срещу него са образувани две досъдебни производство, които са предадени на прокуратурата.
