32-годишен жител на Варна, известен на МВР, е задържан в ареста на Първо РУ вчера. Той е заловен от полицаите след извършена оперативно-издирвателна дейност.Установено е, че мъжът е извършил кражба на кутия за дарения от заведение за бързо хранене, съдържаща около 600 - 700 лева.По случая е образувано досъдебно производство, което е предадено на прокуратурата.