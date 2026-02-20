Крадец на 28-годишна възраст, криминално проявен и осъждан, е заловен от полицаите на Второ РУ във Варна.Мъжът попадна в ареста, след като е открадна хранителни стоки за над 200 евро от супермаркет.Бързата намеса на служителите на реда, довела до установяване и задържането на нарушителя. По случая е образувано бързо производство и е уведомена прокуратурата.