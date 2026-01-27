Криминално проявен 38-годишен варненец е задържан вчера, след извършена от него кражба на яке от магазин в голям търговски център.Справка в информационната система на ведомството показала, че мъжът е добре познат на полицията с тези си действия.По случая е образувано досъдебно производство, материалите по което са докладвани на прокуратурата.Извършителят е задържан за срок до 24 часа.