Криминално проявен 38-годишен варненец е задържан вчера, след извършена от него кражба на яке от магазин в голям търговски център.

Справка в информационната система на ведомството показала, че мъжът е добре познат на полицията с тези си действия.

По случая е образувано досъдебно производство, материалите по което са докладвани на прокуратурата.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа.