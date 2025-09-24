ЗАРЕЖДАНЕ...
Мъж за скандала в Максуда: Шофьорът започна да ни обижда!
Според думите на шофьора нападателите са били агресивни, опитали са да нанесат удари върху водача и са направили опит да повредят автомобила му.
Мъжът от видеото разказа неговата версия пред Varna24.bg. По думите му скандала започва след като шофьорът на таксито иска от пътниците предварително да му бъде платено. Двамата отказват: "Трябваше да посетим два адреса. На единия щеше да слезе моя приятел, на втория аз. Как да платя предварително като не знам каква ще е сумата?". По думите на мъжа тогава решават да слязат от автомобила и става скандал. "Шофьорът започна да ни обижда!", категоричен е мъжът.
