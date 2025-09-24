Сподели close
Млад мъж, замесен в скандал от преди няколко дни, се свърза с медията ни по темата. Случката се разиграва след полунощ на на ул. "Плевен“ 53, в близост до ОУ "Отец Паисий“ в квартал "Максуда“ – Варна, когато мъжът и негов близък викат такси.

Според думите на шофьора нападателите са били агресивни, опитали са да нанесат удари върху водача и са направили опит да повредят автомобила му. 

Мъжът от видеото разказа неговата версия пред Varna24.bg. По думите му скандала започва след като шофьорът на таксито иска от пътниците предварително да му бъде платено. Двамата отказват: "Трябваше да посетим два адреса. На единия щеше да слезе моя приятел, на втория аз. Как да платя предварително като не знам каква ще е сумата?". По думите на мъжа тогава решават да слязат от автомобила и става скандал. "Шофьорът започна да ни обижда!", категоричен е мъжът.