33 - годишен, известен на МВР, жител на Суворово е задържан от криминалисти, малко след като е откраднал кутия с дарения, оставена до каса в супермаркет.Сигналът за откраднатите пари- около 230 лева, е подаден от служител на търговския обект във вчерашния ден. Извършителят е в ареста на Първо РУ за срок до 24 часа.По случая е образувано досъдебно производство по чл. 194 от НК.